JT 20H - Grippe : les chiffres de l'épidémie qui sévit

En six semaines, la grippe a affecté plus de 1.300.000 personnes en France. Une surmortalité a été observée, avec 8100 décès enregistrés à la mi-janvier. Mais depuis une semaine, les cas d'hospitalisation sont en diminution. Difficile donc de dire si la grippe sera plus meurtrière qu'à l'hiver 2014-2015. L'épidémie semble d'ailleurs à se stabiliser dans de nombreuses régions.