JT 20H. PV vidéo : les infractions concernées

Depuis le 1er janvier, un automobiliste ou un motard peut recevoir son PV à distance pour sept nouvelles infraction au code de la route. Plus simple et plus rapide, le dispositif n'est pas forcément toujours efficace de l'avis de certains avocats. Dans les communes qui adopté la vidéo-protection, le décret pourrait permettre une meilleure répartition des forces de police. Car si pour l’instant les agents sont encore derrière les écrans, d’ici un an ou deux, ça ne sera plus le cas.