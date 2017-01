JT 20H - Un an après : Lazare, le parcours d'un jeune diplômé

Il y a un an, une équipe de TF1 avait suivi, Lazare Aké, un jeune diplômé à la recherche d'un emploi. En un an après, le jeune homme a tout connu : stages et CV sans réponse. Avec le frère d'un ami, il a opté pour entrepreneuriat en ouvrant une agence de marketing. Après plusieurs semaines de travail, le duo compte déjà une quinzaine de clients et ambitionne d'aller encore plus loin.