VIDÉO - Un trafic de produits cosmétiques contrefaits de grande ampleur découvert en Île-de-France

Après des semaines d’enquêtes, la Direction national du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a démantelé des laboratoires produisant des produits cosmétiques contrefaits en Seine-et-Marne.

Selon les premières investigations, plus de 55.000 produits contrefaits ont été découverts dans deux hangars. Quelques jours plus tard, la DNRED découvre un autre hangar rempli avec plus de 17.000 produits dans le Calvados. Au total, le préjudice est estimé à plus d’un million euros.