JT WE - Gare de Lyon : près de 50.000 voyageurs au départ, la sécurité renforcée

La gare de Lyon attend plus 50.000 voyageurs au départ en ce jour de réveillon de Noël. Valises et skis encombrent la gare. Un espace a même été créé par la SNCF pour occuper les enfants avant qu’ils ne montent dans le train. La vigilance est néanmoins de mise et la sécurité a été renforcée. Durant la quinzaine de jours de vacances, la gare de Lyon aura vu défiler près d’un million de voyageurs.