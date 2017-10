"Jungle" de Calais : un an après le démantèlement, moins de migrants mais des tensions exacerbées

Et pour éviter les points de fixation justement, les forces de l'ordre veillent au grain. Alors que la cinquantaine de migrants dîne sur le petit-rond-point de l'hôpital, un véhicule de police s'arrête sur le bas-côté. Munis de lampe de poche - il fait pourtant encore jour ce jeudi 19 octobre -, deux policiers nationaux braquent leur lumière sur les migrants et les bénévoles. Ils resteront deux minutes avant de repartir, sans dire un mot. "Ce sont des méthodes d'intimidation, nous glisse un bénévole. Ils sont juste venus montrer qu'ils sont là et qu'ils ont le pouvoir. Et encore là, ça va. Avant ils empêchaient carrément la distribution de nourriture. Ils poussaient tout le monde, se montraient hyper violents et agressifs".





Nardar, cheveux emmitouflés dans un large turban blanc et regard tendre, a connu la "jungle". "Tout a changé depuis, confie cet Afghan de 23 ans dans un anglais presque parfait. Aujourd'hui, on dort tous les soirs dehors, les policiers nous volent nos couvertures la nuit, ils nous frappent parfois". Un témoignage qui en dit long sur les tensions grandissantes entre migrants et forces de l'ordre, comme nous avons d'ailleurs pu le constater lors d'une maraude de nuit avec deux bénévoles d'Utopia 56. Car c'est une fois la nuit tombée que l'on constate les plus graves dérives, selon le rapport du Défenseur des droits : confiscation des couvertures et des sacs de couchage, gazage des migrants, de leur nourriture et même de l'eau.