Jusqu'à -20°C ressentis : ce qu'il faut savoir sur la vague de froid attendue cette semaine

Vous trouviez qu'il faisait déjà froid ? C'est loin d'être terminé. Selon les prévisions de Météo France, une vague de froid généralisée est attendue cette semaine sur la quasi-totalité de la France. Les températures vont alors chuter à partir de lundi, et surtout de mardi et seront largement en-dessous des normales de saison. Elles seront parfois fortement négatives la nuit et vont souvent le rester toute la journée.





C'est à partir de mardi que le pays va se refroidir. "Du Centre jusqu’au Nord-est et jusque dans les Alpes, les températures minimales seront comprises entre -5 et -10° mardi, indique Evelyne Dhéliat." Pourtant, ce ne seront pas les températures ressenties. Ainsi, dans le Nord-est, une température de moins 10 conjuguée à une bise de 50 km/h, "donnera lieu à un ressenti de moins 20°C environ". Du nord aux régions de l’Ouest et jusque dans le Sud, il fera un peu plus chaud avec des températures minimales comprises entre 0 et -4°C.





Et la situation va empirer mercredi, journée la plus froide de la semaine. "Le froid va s’intensifier dans les région de l’Ouest et dans le Sud-ouest avec des températures minimales comprises entre -5°C et -10°C, prévient Evelyne Dhéliat. On prévoit entre -7 et -12°C prévu entre le Centre et les régions de l’Ouest". Du côté des températures ressenties, on restera toujours autour de -20° à cause d'un vent fort dans l'Est et la côte méditerranéenne.