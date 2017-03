Kate et William : le couple princier en opération séduction à Paris

VISITE - Brexit, peut-être, mais entente cordiale, toujours. C'est le message que le jeune couple princier avait été chargé de délivrer durant sa visite à Paris. Ce matin, Kate et William se sont rendus à l'Hôtel des Invalides pour rencontrer des victimes des attentats. Une manière de rappeler la collaboration histoire de la France et de la Grande-Bretagne dans la lutte contre la menace terroriste. Ensuite, direction le musée d'Orsay, puis le stade de France pour assister à la rencontre de rugby du Tournoi des six nations.