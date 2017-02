Kevin, le "Kung fu cop", est officiellement devenu gardien de la paix

Le désormais gardien de la paix était devenu un vrai héros après que les images de l'agression ont fait le tour du web. Sur ces images, on voit des casseurs, aux abords de la place de la République, dégrader une voiture de police avant d'y lancer un fumigène, qui enflamme la voiture. Au volant, Kévin P. sort alors du véhicule et fait face, à mains nues, au casseur qui le frappe avec une barre métallique et esquive plusieurs coups d'une rare violence. Le tout sans jamais faire usage de son arme.





Un acte qui avait d'ailleurs été salué par Bernard Cazeneuve, qui lui avait rendu visite à l'hôpital. "Je loue son courage absolument formidable, comme la plupart des policiers qui sont mobilisés dans la période" avait déclaré le ministre de l'Intérieur de l'époque.