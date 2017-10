VIDEO - L'ancienne "jungle" de Calais va devenir un "site d'excellence paysagère et écologique"

Les baraques et les pré-fabriqués ont laissé place à des étendues de sable. Sur le site de l'ancienne "jungle" de Calais, où près de 8000 migrants vivaient encore jusqu'en octobre dernier, les pelleteuses et les tracteurs s'activent désormais pour redonner une seconde vie à ce site. "Dès la fin du démantèlement, nous avons travaillé de manière à renverser la vapeur et réussir à faire de ce site un lieu d'excellence paysagère et écologique", explique à LCI Loïc Obled, ancien directeur du conservatoire du littoral Manche-Mer du Nord, organisme propriétaire des lieux.





A travers cette réhabilitation, le Conservatoire du littoral souhaite 'rendre les lieux aux Calaisiens" qui pourront se promener autour du site grâce à des chemins de randonnée. Près du chemin des Dunes, où quelques effets personnels abandonnés par les migrants jonchent encore les fossés, un observatoire sera installé. Il offrira une vue panoramique sur tout le site et notamment la falaise centrale, lieu stratégique où les oiseaux migratoires devraient venir se reposer et se reproduire. Enfin un belvédère sera construit sur le toit du blockhaus, à quelques mètres de l'ancienne "jungle".