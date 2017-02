Né avec une oreille en moins, le petit Nolan au cœur d'un grand mouvement de solidarité

Nolan n’est doté que d’une seule oreille depuis sa naissance. En termes médicaux, il souffre d’une aplasie majeure. À trois ans, ce petit Alsacien n’entend que les sons supérieurs à 80 décibels. Ses parents souhaiteraient qu'il ait une enfance normale, et donc pouvoir lui offrir une opération de reconstruction et une tympanoplastie, ou réparation du tympan. "On ne veut pas que notre enfant soit, à l’école ou dans la rue, l’objet de moqueries…", confient-ils à L’Est-Républicain. Or en France, une telle intervention n’est possible qu’à partir de 10 ans. Aux États-Unis, l’intervention peut être pratiquée dès aujourd’hui. Seul problème : elle coûte 80.000 euros.