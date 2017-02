L’association qui fait courir les enfants avec des prothèses en carbone

Tels les champions paralympiques, les enfants handicapées revêtissent une lame en carbone, une prothèse très coûteuse. Le moyen pour eux de remarcher, comme c’est le cas d’Alexandre, 8 ans, et Ethan. Cette technologie, financée par une association, leur permet de ressentir les impulsions et de courir plus vite. Pour les médecins, chaque patient qui remarche est une victoire.