L'attentat des Champs-Élysées replonge le secteur du tourisme à Paris dans la tourmente

Pour Didier Chenet, président du GNI (Groupement national des indépendants), "la façon dont a été menée l'intervention de jeudi soir sur les Champs-Élysées doit rassurer les touristes" et "il n'y a à ce stade aucune annulation". "La vie a repris dès vendredi matin sur l'avenue des Champs-Élysées, avec des terrasses de cafés ensoleillées et remplies de monde", ajoute le responsable.





Cet attentat est intervenu au moment où les professionnels entrevoyaient une amélioration de leur activité. Selon des chiffres de l'Office de tourisme et des congrès de Paris, publiés mi-avril, le nombre de visiteurs a retrouvé les niveaux de 2014, avant les attentats. En janvier, les arrivées hôtelières dans le Grand Paris ont ainsi augmenté de 20,1 % par rapport à l'an passé et de 28,7 % pour la clientèle étrangère. Fin février, les arrivées aériennes internationales à destination de Paris étaient en hausse de 11,1 %. En janvier et février, les clientèles américaine, russe, chinoise et japonaise ont retrouvé plus nettement le chemin de la capitale, progressant de 25 % à 60 % sur un an, selon l'Office de tourisme.