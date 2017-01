L'Aude et l'Hérault toujours placés en vigilance orange pluie et inondation

"Sur le nord de l'Aude et de manière plus nette sur l'Hérault les pluies modérées à assez fortes et localement orageuses se maintiennent encore en matinée de samedi avant de faiblir progressivement", détaille Météo France. "Entre la fin de nuit de vendredi à samedi et samedi après-midi, on attend encore sur ces zones 20 à 40 mm (de précipitations) en général, jusqu'à localement 50 à 80 mm sur l'Hérault".





Par ailleurs, le département de l'Aude est également en vigilance orange pour les crues.