L’éducation canine a le vent en poupe

Il n'est pas toujours facile de se faire obéir par son compagnon à 4 pattes ! Exemple avec Beachwood, berger allemand croisé beauceron, très tonique... et difficile à maîtriser ! Alors pour réussir à ce que maître et chien se comprenne, des cours d'éducation canine sont parfois nécessaires. Au programme, savoir donner des ordres clairs, sereins, pour évoluer en toute harmonie : et ça marche !