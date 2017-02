L'extension du délit d'entrave à l'IVG définitivement adoptée

C'est l'épilogue d'un débat houleux. Jeudi 16 février, la loi sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG a été définitivement adoptée à l'Assemblée nationale. Dans le viseur de ce texte : des sites gérés par des militants anti avortement divulgant, sous une apparente neutralité, des arguments désinformatifs afin de détourner les femmes de l'IVG. A présent, les femmes s'estimant induites en erreur par des sites de désinformation sur internet pourront porter plainte contre ces derniers.





Cette ultime lecture intervient deux jours après l'adoption, par un Sénat acquis à la droite, d'une version quelque peu édulcorée de cette proposition de loi, visant moins directement les sites anti-IVG que les "pressions morales et psychologiques" menées à l'encontre des femmes enceintes. Mais c'est bien la version de l'Assemblée nationale qui a été finalement adoptée ce jour, "plus précise" selon l'entourage des rapporteurs du texte, et visant de manière plus explicite les portails internet concernés.