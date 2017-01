"L'hiver, pour nous, c'est l'enfer" : comment les SDF bataillent contre le froid

"Ces quinze derniers jours, on était à l'hôtel à Chilly-Mazarin, dans le 91. Mais là, on n'a plus d'argent. Il faut donc qu'on se débrouille jusqu'à ce qu'on en reçoive au début du mois prochain." Yveline et Olivier touchent pourtant une pension de réversion et une autre d'invalidité (Olivier s'est fait amputer d'une jambe en début d'année, la faute à "une mauvaise circulation sanguine, à la rue et au froid..."), et Sylvain occupe un emploi d'insertion aux espaces verts de la mairie des Mureaux, payé 820 euros en plus de ses 500 euros de RSA. Mais c'est trop peu pour parvenir à payer chaque semaine les 322 euros que leur coûtent sept nuits d'hôtel.





Aujourd'hui comme les jours suivants, ils tueront donc le temps dans la gare. Et la nuit, ils la passeront dans un Noctilien – "en espérant que le conducteur laisse le chauffage" –, les bus de nuit de la RATP . "Mais je ne le vis pas mal car je sais que dans quinze jours, nous dormirons à nouveau à l'hôtel, positive Yveline. Et puis on a déposé un dossier pour un logement social à Dreux (Eure-et-Loir), où il y a moins de demandes qu'en région parisienne. Et puis, on a pris une résolution pour cette année : sortir de la rue."