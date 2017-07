INCENDIES - 46% des feux de forêt sont involontaires, comme les jets de mégots, et 38% sont volontaires, comme les pyromanes. 10% sont aussi accidentels et 6% d’origine naturelle. Par ailleurs en quelques décennies les superficies de terrains brûlés ont baissé, notamment grâce à une mobilisation plus efficace des forces de secours.