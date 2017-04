L'islamologue controversé Hani Ramadan expulsé vers la Suisse

"Le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre sont pleinement mobilisés et continueront de lutter sans relâche contre l'extrémisme et la radicalisation", conclut le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, cité dans le communiqué. Plusieurs conférences d’Hani Ramadan avaient ces derniers mois été annulées en France.





En septembre 2002, dans le journal Le Monde, l’homme avait notamment créé la controverse au sujet de l'application de la charia et de la lapidation des femmes adultères. Des propos "contraires aux valeurs démocratiques et aux objectifs de l'école publique" qui lui avaient valu d’être licencié de son poste d'enseignant de français par le gouvernement genevois.