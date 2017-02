L’oeil de Bridoulot du 7 février 2017 : les poncifs dans les “affaires” politiques

On parle beaucoup ces jours-ci de “Penelopegate”, en écho au Watergate de 1974 qui conduisit à la démission du président américain de l’époque, Richard Nixon. Mais ce n’est pas la seule expression qui revient en boucle à chaque “affaire” politique. Et comme souvent, il sera question de boules puantes, de plan B, de “rester droit dans ses bottes” et de “condamner avec la plus grande fermeté”. Avec les affaires reviennent les poncifs.









Comme chaque jour sur LCI, notre dessinateur Bridoulot explique, grâce à son coup de crayon, une actualité, un sujet, une tendance. Ainsi, les thèmes les plus complexes gagnent en clarté, pour une meilleure compréhension de tous.