L'universalité des allocations familiales remise en question : qui peut les toucher ? Comment sont-elles calculées ?

Afin d'étudier vos droits pour l'année 2017 par exemple, la Caf se base sur votre déclaration de revenus 2015. La Caisse récupère automatiquement vos revenus déclarés auprès de votre caisse des impôts. Pour calculer le montant auquel vous avez droit, plusieurs critères sont pris en compte : vos revenus, ceux de votre conjoint, si ces derniers ont été perçus en France ou à l'étranger. Il s'agit des salaires, allocations de chômage et indemnités journalières de sécurité sociale, pensions et retraites, revenus du patrimoine, charges déductibles… Puis, elle compare ces revenus au plafond de ressourses de la prestation à laquelle vous pouvez prétendre et fixe alors un montant.





Pour deux enfants, l'allocation de base est de 129,86 euros pour des revenus mensuels (par foyer) inférieurs à 6.000 euros. Elle baisse ensuite à 54,93 euros pour les revenus mensuels compris entre 6.000 et 7.5000 euros puis à 32,47 euros pour ceux supérieurs. Avec trois enfants, pour les mêmes tranches de revenus, l'allocation est respectivement de 296,24 euros, 148,12 euros et 74,06 euros. Toujours pour les mêmes tranches, chaque enfant supplémentaire donne droit à 166,38 euros ; 83, 20 euros et 41,60 euros en plus.





A noter qu'une majoration de 64,93 euros (réduite à 32,47 euros et 16,23 euros selon vos revenus) est accordée pour chaque enfant à partir de 14 ans.