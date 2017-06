La cetera, un instrument de musique qui fait partie du patrimoine corse

DÉCOUVERTE - 8 cœurs, 16 cordes, et un son qui résonne sur l’Île de Beauté depuis le XVe siècle : la cetera, une guitare corse, se démarque par ses sonorité médiévales, mais pas que. On peut aussi jouer du Celte, du blues ou encore de la musique lyrique avec cet instrument qui s’accorde à merveille avec les voix insulaires. Aujourd’hui il ne reste plus que deux luthiers qui fabriquent encore la cetera aujourd’hui.