"Historique" : la CFDT détrône la CGT et devient le premier syndicat de France

"Sur le privé, la CGT passe deuxième organisation syndicale avec 24,86% et la CFDT fait 26,38%", a-t-il précisé, avant l'annonce des résultats officiels par la direction générale du travail. S'il n'a pas caché sa déception, Philippe Martinez a reconnu que ce résultat était "plus ou moins prévu" : il "montre que ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a un déficit d'implantation, se confirme", a-t-il analysé, expliquant que la CFDT avait un potentiel de 500.000 électeurs de plus que la CGT.





Du côté de la CFDT, le secrétaire général Laurent Berger n'a pas manqué de se réjouir en saluant sur Twitter une première place "historique" :