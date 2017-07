La Chine ne veut plus de nos déchets, les acteurs du recyclage inquiets

La décision a surpris les professionnels du tri. La Chine a annoncé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) le 18 juillet dernier sa volonté d’interdire l’importation de 24 types de déchets provenant de l’Union européenne. Et ce dès la fin de l’année. Parmi les détritus non grata, certaines sortes de plastiques et de textiles, les papiers non triés, ou encore des déchets provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, rapporte le Quotidien du Peuple. Pour justifier sa décision, le Ministère chinois de la protection de l’environnement avance sa volonté de "protéger les intérêts environnementaux de la Chine et la santé des gens".





Mais au-delà de l’aspect sanitaire, les autorités comptent aussi sur cette nouvelle interdiction pour reprendre la main sur la contrebande de déchets. Lors d’une conférence de presse tenue le 20 juillet dernier, le directeur de la coopération au ministère de l’Environnement chinois, Guo Jing, a expliqué que, "motivés par l'appât du gain, certains contrevenants chinois et étrangers exportent illégalement ou font de la contrebande de déchets solides en Chine".