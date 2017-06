La colère des étudiants en médecine qui ont dû repasser deux épreuves d'un important concours

Suite à l’annonce de ce nouveau report, l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (Anemf), a publié un communiqué dénonçant "l’incompétence" et "l’irrespect" des organisateurs du concours. Les auteurs du texte, le président et le vice-président de l’association, demandent à rencontrer "de toute urgence" la ministre de la Santé et des solidarités Agnès Buzyn et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Frédérique Vidal pour discuter de "la gravité de la situation et de l’acharnement du système à être toujours plus dur avec les étudiants".