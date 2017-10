La commune de Mareil-le-Guyon au bord du gouffre économique

ENDETTÉE - De plus en plus de petites communes sont en difficulté financière. Certaines ont pris de mauvaises décisions et en paient aujourd’hui le prix, comme à Mareil-le-Guyon. La ville, en conflit avec un particulier, a été condamnée à verser à ce dernier 500.000€. Une catastrophe économique, puisque cette somme représente deux fois le budget de la commune.