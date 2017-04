La fermeture de Fessenheim actée in extremis, "enfumage" pour les ONG et syndicats

"C'est dit, c'est fait". La ministre de l'Écologie Ségolène Royal s'est réjouie dimanche matin sur Twitter de la publication au Journal Officiel (JO) du décret actant le principe de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. "L'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim (...) est abrogée", prévoit l'article 1 du texte.





Une fermeture toutefois conditionnée à la date de mise en service de l'EPR de Flamanville. Le décret stipule en effet que cette autorisation sera abrogée "à compter de la date de mise en service de l'EPR de Flamanville", censée intervenir au plus tôt en 2019, et au plus tard le 11 avril 2020.