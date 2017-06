La fin des "zones blanches" promise fin juin 2017 ? Ces habitants de communes rurales, eux, n'ont toujours pas de réseau

Qui dit zone blanche, dit système D. "Dans le village, tout le monde a cherché un petit recoin de sa maison où il y a une barre de réseau, explique Aurélie. Chez nous, il faut poser le téléphone sur un cadre accroché au mur... Et encore, on ne reçoit que les sms !" En attendant une solution pérenne, l'opérateur Orange a livré à certains foyers un boîtier permettant d'appeler des numéros Orange via internet. Ce boîtier, appelé "Femtocell", doit être branché à la box internet pour fonctionner.





Un système qui n'est pas exempt de désagrément. Quand Aurélie a par exemple été confrontée à une panne de sa box Orange, elle a dû appeler l'assistance avec son téléphone portable... depuis son jardin ! Et courir vers sa box pour appliquer les consignes du technicien.