La France sur la route de l’ouragan Ophelia ?

C’est le quinzième phénomène cyclonique sur l’Atlantique en 2017. Et il pourrait frôler l’Hexagone. L’ouragan Ophelia - classé en catégorie 1/5 sur l’échelle de Saffir-Simpson - est attendu en fin de semaine dans l’archipel des Açores. Mais les prévisionnistes ont des doutes sur la suite de son trajet.





Deux scénarios sont envisagés : soit la tempête frappera le Portugal, soit elle remontera vers le golfe de Gascogne et la Bretagne en longeant les côtes du nord-ouest de la France. De quoi rappeler la violente tempête qui avait touché la Bretagne et le Cotentin en 1987. "À l’époque, les côtes du nord-ouest de la France avaient été balayées par des vents de plus de 200 km/h", rappelle Ouest-France.