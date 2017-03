La grève des agents territoriaux s'étend jusqu'aux écoles, au grand dam des parents

C'est un véritable chamboulement pour les parents. Ce mardi, un mouvement national est organisé dans la fonction publique afin de dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les agents territoriaux sont appelés à faire grève et à manifester par la CGT, FO, FA-FPT (Autonomes) et la FSU, qui dénoncent des "attaques concertées contre le service public local". Parmi elles selon les syndicats, la mutualisation des services et la mobilité forcée, ou encore la baisse des dotations de l'Etat qui impacte les effectifs.