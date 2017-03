La grève générale votée en Guyane : les raisons de la colère

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a décidé de prendre les choses en main, devant ce blocage et a annoncé l'envoi d'"une mission interministérielle de haut niveau", qui partira ce aujourd'hui et sera conduite par Jean-François Cordet, conseiller maître à la Cour des comptes et ex-préfet de Guyane. "Nous étions parfaitement au courant de l'annonce de l'arrivée de la délégation au moment de notre action. C'est une manière de leur souhaiter la bienvenue mais surtout de les prévenir que nous ne voulons plus de baratin mais des solutions concrètes", a déclaré à l'AFP Jean Hubert François, président du syndicat des jeunes agriculteurs de Guyane.





L'arrivée d'une délégation sans ministre a provoqué des réactions très mitigées en Guyane. Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale, a qualifié sur Guyane 1ère cette initiative de "mépris pour la Guyane", au regard de l'ampleur de la crise. Toujours selon la chaîne locale, un collectif réunissant l'ensemble des grévistes s'est réuni après l'annonce de cette délégation. Au terme de leur concertation, les grévistes ont estimé que "les émissaires du gouvernement n'étaient pas les bienvenus. "Nous voulons rencontrer le Premier ministre et d'autres ministres dont ceux des Finances et de l'Education". Pour l'heure, les barrages sont maintenus, et la sortie de crise, espérée des deux côtés, ne semble pas à l'ordre du jour.