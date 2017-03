La Guyane a-t-elle vraiment été abandonnée par l'Etat ? Ce que nous disent les chiffres

La grogne est à la hauteur du sentiment d’abandon. Secouée par une colère sociale d'ampleur inédite, la Guyane, à la fois deuxième plus grande région française en superficie (83.000 km2) et deuxième plus petite en population (250.000 habitants environ), souffre de criantes inégalités par rapport à la métropole. Le territoire ultramarin sud-américain est, en effet, miné par le chômage et l'insécurité. Mais pas seulement : d’importantes disparités existent aussi en matière de revenus, de santé et d’éducation.





De là à légitimer les critiques faisant état d’une démission de Paris ? Bien que le président François Hollande ait promulgué, fin février, une loi - baptisée Loi sur l'égalité réelle outre-mer - censée permettre de réduire les écarts de développement entre les populations ultramarines et de métropole, nombre de statistiques récentes tendent à montrer une forme de renoncement (même si la Guyane n'est pas seule dans ce cas). La preuve en chiffres et en infographies.