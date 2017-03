La Guyane touchée par un vaste mouvement social "quasi-insurrectionnel"

La Guyane est paralysée par un mouvement de grogne sociale de grande ampleur. Les manifestants organisent des barrages depuis lundi dernier afin de "traiter sans délai les problèmes immédiats", à savoir, selon eux, l'économie, la santé et la sécurité, et réclamer la finalisation du "Pacte pour l'avenir" promis par François Hollande en 2013 et toujours pas signé. Dans les rues Cayenne, la chef-lieu du département, les membres du collectif des "500 frères contre la délinquance" défilent cagoulés, demandant à tous les commerçants de baisser leur rideau en signe de solidarité "jusqu'à nouvel ordre".





Depuis le début de semaine, les mouvements et les grèves ont empêché le lancement de la fusée Ariane 5, avec le blocage notamment du site à l'aide de pneus et et de palettes. Initialement prévu lundi, le transfert de la fusée vers son pas de tir n'a jamais pu être mis en oeuvre.