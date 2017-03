La maire de Calais opposée à l'assistance humanitaire pour les migrants

Interrogées par La Voix du Nord, les associations venant en aide aux migrants de Calais ont indiqué ne pas être au courant des intentions de la ville. "On prendra nos responsabilités", a réagi le membre du Secours catholique local, qui s’est dit "stupéfait qu’un responsable politique puisse en arriver à interdire à des enfants de se laver et de se nourrir" et dénonce "une politique de harcèlement" de la municipalité et de l’État.





Même son de cloche du côté d’un autre dirigeant associatif : "On distribue de la nourriture de jour comme de nuit depuis deux mois, et on continuera à le faire pour une simple raison : les gens ont faim."