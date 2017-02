La mairie de Paris laisse-t-elle des mineurs étrangers à la rue ?

Quand Mustapha entre dans le centre de la porte de la Chapelle, il affirme que lui et les autre mineurs présumés sont directement mis dans une file à part. "On nous a mis sur le côté et on nous a demandé d'attendre, raconte-t-il à LCI. Ensuite, un homme m’a appelé pour m'interroger : 'Comment es-tu venu, pourquoi, avec qui étais-tu… ?'". Dix minutes plus tard, Mustapha se voit adresser une fin de non-recevoir. "On ne peut rien faire pour vous", lui aurait rétorqué l'évaluateur avant de lui remettre une simple feuille avec une liste d'associations.





Un processus totalement illégal selon l'Adjie (Accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers), une permanence d’accueil créée à l’initiative de plusieurs associations -dont la Ligue des droits de l'homme ou Hors la rue. Elle pointe du doigt la responsabilité de la Mairie de Paris et de la Croix Rouge. "La loi impose à chaque département de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence de toute personne se déclarant mineure (…), sans délai et dès qu‘elle se présente", rappelle le communiqué qui a mis le feu aux poudres. "Tant qu’une décision administrative n’a pas été prise, ils doivent être pris en charge", ajoute Corentin Bailleul, membre de la permanence.