La meilleure prof du monde pourrait être française, et pour elle, "tous les élèves ont du talent"

Être la première prof française en finale du "Global Teacher Prize", ça fait quoi ?





Ça me fait plaisir, évidemment, mais pas pour moi. Pour mes élèves, leur travail, et pour mes collègues, qui travaillent dans l’ombre. En France, on ne met pas souvent en valeur le métier d’enseignant. Qu’on en parle aujourd’hui pour en dire du positif, c’est très bien. Au départ, je me suis inscrite parce que je trouvais cela amusant. On m’en a parlé et je me suis dit que je n’avais rien à perdre. Mais une chose est sûre : je n’imaginais pas atterrir dans le top 50 !