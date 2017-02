La météo des neiges du dimanche 19 février 2017 : de très nombreuses pistes ouvertes, temps idéal en Haute-Savoie et dans les Pyrénées

Les amateurs de glisse seront ravis d'apprendre que la météo est idyllique pour se lancer sur les pistes de nos stations de ski ce dimanche ! En effet, sur l'ensemble des massifs, le ciel est bien dégagé et il ne fait pas froid. La neige est bien présente et elle est d'une excellente qualité ! Ce que confirme le nombre de pistes ouvertes avec, par exemple, 116/132 à la Plagne, 55/60 aux Saisies ou encore 34/40 à Aillons-Margeriaz. Le constat est sensiblement le même en Haute-Savoie où presque toutes les pistes sont praticables. Petit bémol pour le Jura où, bien que l'enneigement se soit amélioré. Du côté des Vosges, l'épaisseur de neige varie selon l'altitude mais la neige est là ! Et du côté des Pyrénées , tout va bien !