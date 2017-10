La minute pour comprendre : le vaccin anti-grippe

En général, le vaccin contre la grippe saisonnière se compose de 3 virus de souche A et B. C'est l'OMS qui choisit les souches utilisées dans la fabrication du vaccin. Dans l'hémisphère nord, on se base sur les virus en circulation pendant l'hiver dans l'hémisphère sud... et vice-versa ! Avec cette minute pour comprendre, le JT de 20h vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce vaccin, disponible vendredi en pharmacie.