"La mort de Shaoyo Liu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase" : quand la colère de la communauté asiatique s'empare de la rue

Lucie, une jeune femme de 30 ans, vit en France depuis une vingtaine d'années et elle estime que la situation va de mal en pis. "On a grandi ici, on travaille ici, mais les Français différencient toujours les communautés, gronde-t-elle. C'est pour ça que les policiers ne donnent pas la vérité pour l’affaire de M. Liu. On veut la liberté, l’égalité et la fraternité. Mais ces trois mots, qui correspondent bien aux "Français", ne marchent pas pour les Français d'origine chinoise.





En septembre 2016, suite au décès de Chaolin Zhang, tué à Aubervilliers quelques semaines plus tôt sous les coups de trois agresseurs, ils étaient déjà des milliers à défiler dans la rue pour dénoncer l'insécurité et le racisme anti-asiatique. En juin 2010 déjà, plus de 10.000 personnes issues de cette même communauté avaient défilé pour protester contre l'insécurité qui gangrène le quartier de Belleville à Paris.





Mais la situation ne s’est pas améliorée depuis, regrettent la plupart des associations tels que Asia 2.0 ou Chinois de France. "Notre communauté a fréquemment été attaquée dans des zones de non-lieu comme à Aubervilliers. C'est de la violences gratuite", déplore Jackie XaoHua Troy.