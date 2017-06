La prof était rejetée à la Réunion parce que venant de Nantes : le tribunal annule le choix de l'Université

Les quatre universitaires, le Crefom et le candidat local saisissent le tribunal administratif, invoquant un vice de procédure . La nomination de Virginie Chaillou-Atrous est suspendue, en attendant un jugement sur le fond. Près d’un an après, la justice réunionnaise s’est donc à nouveau prononcée. Et a estimé que le comité de sélection de l’Université qui a placé la Nantaise en tête, était en effet "irrégulier". La règlementation implique que quatre membres doivent être "physiquement présents sur le lieu de la séance" du vote. Or, la veille, quatre "membres locaux" avaient décidé de se désister, et boycotter le rendez-vous, n’en laissant que deux siéger à Saint-Denis. Quatre autres avaient siégé à Bordeaux, reliés par visioconférence. La pratique se fait régulièrement dans les recrutements outre-mer, et avait été validée par le rectorat et le ministère.





Mais le tribunal l’a donc déclaré irrégulière. Il a toutefois reconnu dans le même temps que cela ne remettait pas en cause le classement du jury qui a nommé la Nantaise en tête. Il n’a pas non plus reconnu "l’intérêt à agir" du Crefom et des quatre universitaires dans cette histoire. Balle au milieu, donc. Mais la professeure voit surtout un grand gâchis : "Pour la deuxième année, on vient d’annuler une procédure de recrutement qui coûte cher, avec des élèves qui n’ont pas de professeurs depuis deux ans."