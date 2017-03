La nouvelle campagne de pub de Saint Laurent accusée de donner une image dégradante de la femme

Dans la série des campagnes désastreuses, il n’y a pas que celle de François Fillon. Celle de la maison Saint Laurent a de quoi faire lever les sourcils : on y voit de jeunes femmes sous-alimentées pliées en deux, ou en quatre, postérieur levé, en talons à roulettes (!), dans des poses plus inconfortables que suggestives. Une idée du sexy si ridicule et dégradante que les internautes ont pointé du doigt cette campagne, en rappelant à quel point elle est éloignée de l’héritage d’Yves Saint Laurent.