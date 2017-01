La pensée positive : comment prendre la vie du bon côté ?

Chômage, terrorisme et guerre... n'est-il pas impossible d'adopter la pensée positive dans une telle atmosphère ? "L’idée est de voir ce qui ne va pas et de comprendre pour changer ce qui ne va pas, poursuit-il. Ce ne sont pas les larmes et le désespoir qui vont nous donner l’énergie d’intervenir." Ultime étape consiste à ne pas se contenter de penser, mais agir : "Ce n'est pas 'est-ce que je sais qu'il faut le faire' mais 'est-ce que je le fais vraiment ?'"