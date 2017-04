La plateforme YouTube a-t-elle censuré la communauté LGBT ?

La France n’y a pas échappé. Ainsi, une vidéo de Cyprien portant sur le mariage homosexuel a aussi été placée en mode restreint. Brice, un jeune photographe qui a créé la chaîne "le journal de Brice", où il raconte notamment son coming-out, ou la réaction de ses parents, a vu une quinzaine de ses vidéos subir le même traitement. Celles qui ont échappé aux coups de ciseaux portent sur des "conseils coiffure" et sur "une recette de cupcake", note France Info, qui évoque aussi le cas de Tristan Lopin, jeune trentenaire humoriste, dont les vidéos portant sur les opposants au mariage pour tous, ou encore le harcèlement de rue, ont été jugées indésirables par YouTube. "Dans mes vidéos, il n'y a aucune image sexuelle, je fais toujours attention à ne pas être vulgaire, explique-t-il à la radio, tout en confessant : "Je trouve ça horrible, En même temps, cela ne m'étonne pas. LGBT est forcément associé à sexualité."





Le jeune Andrew Grey, dont une partie des vidéos non plus n’apparaît pas, a d’ailleurs réagi via une vidéo "Quand Youtube devient homophobe". "C’est pas cool, c’est une forme de censure", dit-il. "Je ne comprends pas pourquoi tout de suite l’homosexualité est considérée comme un contenu qui peut être choquant. Le milieu LGBT, cest des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, c’est juste une orientation sexuelle, mais ce n’est pas du cul !"