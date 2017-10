La Poste va augmenter le prix du timbre de 5% en janvier

Quatre centimes ! C'est la hausse du prix du timbre que devrait annoncer la Poste dans les prochains jours. En effet, l'entreprise publique a été autorisée à pratiquer une hausse maximale de 5% pour renflouer ses caisses. Une augmentation largement supérieure à celle programmée à la base, de 1,5%.





Mais une augmentation qui n'est pas anodine. La Poste souffre d'une baisse de son chiffre d'affaires importante. En 10 ans, le nombre de courrier est passé de 18 millards chaque année à 11 milliards en 2016 et devrait même passer sous la barre des 10 milliards cette année. Une perte qui équivaut à 500 millions d'euros perte par an.





Pourquoi ? La faute à la numérisation de la société. D'abord les particuliers qui envoient de moins en moins de courriers mais aussi les entreprises et l'administration qui s'en passent de plus en plus comme pour les fiches de paie ou encore les impôts.