VIDÉO - La première route solaire au monde inaugurée en Normandie

Si les défenseurs du projet vantent une production d’électricité qui ne dérange personne - sur des surfaces qui ne sont occupées en moyenne que 20% du temps par les voitures - et pointent une théorie selon laquelle la France pourrait accéder à l’indépendance énergétique en équipant un quart de son million de kilomètres de routes, les critiques ne manquent pas non plus.





Marc Jedliczka, vice-président du Réseau pour la transition énergétique, reconnait "une prouesse technique" dans Le Monde mais estime qu’il y a "d’autres priorités qu’un gadget dont on est certain qu’il est très cher sans être sûr qu’il marche". Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables se questionne lui sur "son coût, sa productivité et sa durée de vie".