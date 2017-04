La Rencontre annuelle des musulmans de France s'ouvre aujourd'hui : que va-t-on y trouver ?

Au programme : des dizaines de conférences sur des thèmes divers et variés, allant de la "prévention de la radicalisation" au "repli identitaire" en passant par "l'échec scolaire" (dans l'espace famille) ou la "foi" (au forum génér'action). On retrouvera par exemple une conférence samedi animée par Tareq Oubrou pour répondre à la question : "Un islam de France est-il possible ?". Samedi, on pourra assister à un café-débat autour de la question : "Egalité hommes/femmes : les textes en otage ?".





Et à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'UOIF ne s'est pas privée de programmer au Bourget un débat sur l'élection présidentielle, samedi après-midi, avec un titre sans détour : "Pour qui voter?". "Nous sommes une structure apolitique et n'avons jamais donné de consigne de vote. Le vote musulman, en France, n'existe pas en tant que vote structuré, organisé. Mais en tant que citoyens, il est normal que nous nous intéressions à un scrutin aussi important", fait valoir à l'AFP le président de l'UOIF, Amar Lasfar.