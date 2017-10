La salle de shoot de Paris a ouvert il y a un an : des réussites, mais des riverains toujours exaspérés

Reste que les problèmes de voisinages demeurent, même si la colère est moins visible. Il y a un an, le 17 octobre 2016, des banderoles "Non à la salle de shoot en quartier résidentiel", "Salle de shoot : ni hier, ni demain" ou encore "Ici vivent 32 enfants", couvraient de nombreuses façades des immeubles de ce quartier proche de la gare du Nord, déjà connu pour la forte présence de toxicomanes. Craignant une montée de la délinquance et du trafic, une partie des riverains s'était soulevée contre le projet, reprochant notamment aux autorités le choix de l'emplacement. Le débat politique aussi fut vif, l'UMP, ancêtre de Les Républicains, qui a défendu de nombreux amendements de suppression et prôné le sevrage et l'abstinence, considérant ces salles comme un feu vert à des "paradis artificiels officiels".





Un an après, les banderoles ont disparu mais le mécontentement dans le quartier reste palpable. Les commerçants estiment que cela crée des nuisances, attirant une population non désirée dans le quartier, que les clients hésitent à venir, ce qui représente un vrai manque à gagner. Membre du collectif "Non à la salle de shoot en quartier résidentiel", vivement opposé à l'expérimentation, Céline confesse à l’AFP que "le quartier s'est fortement dégradé en un an". "Il y beaucoup plus de toxicos, de deal, de seringues par terre. On assiste régulièrement à des scènes de consommation dans la rue et des riverains ont déjà été menacés juste parce qu'ils passaient par là", se révolte-t-elle.