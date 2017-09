SNCF : des contrôleurs en civil pour coincer les fraudeurs dans les RER, Transilien et TER

Fraudeurs, soyez prévenus. Depuis plusieurs mois, la SNCF a lancé une nouvelle méthode pour lutter contre la fraude dans les transports en commun franciliens : des agents en civil peuvent désormais contrôler les titres de transport dans les RER et les Transilien. "Ça a commencé dans l'Est de Paris, mais on va l'étendre à toute l'Ile-de-France, nous affirme Alain Krakovich, directeur général de SNCF Transilien, confirmant une information de RTL.





La méthode est simple : deux équipes de contrôleurs entrent dans le train, l'une en uniforme, l'autre en civil. A leur vue, les fraudeurs se déplacent généralement à l'autre bout du train pour échapper au contrôle. C'est là que les contrôleurs en civil les attendent pour procéder à la verbalisation.





Les équipes en tenue civile sont aussi déployés directement dans les gares avec pour but de repérer les contrevenants qui pourraient sauter par-dessus les barrières.