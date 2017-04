La Tchétchénie accusée de persécuter les homosexuels : plusieurs associations appellent à manifester ce jeudi à Paris

Le rassemblement "en soutien aux homosexuels de Tchétchénie" est organisé à l'appel de plusieurs associations dont Amnesty International France, l’Inter-LGBT, Le Centre LGBT de Paris, Russie Liberté et SOS homophobie. Ils réclament "une mobilisation forte de la société civile pour faire pression sur les autorités russes et tchétchènes pour qu'une enquête indépendante soit ouverte et que cessent ces persécutions".





D'autres associations telles que Bi'Cause, Centregaux, Flag Assoflag, la Ligue des droits de l'Homme ou European LGBT Police Association - EGPA ont rejoint l'appel à manifester.