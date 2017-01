La vague de froid va-t-elle provoquer des pannes d'électricité ? Voici ce qu'EDF a prévu

-5°, -10° voire -15° ! La France va grelotter dans les prochains jours. Alors que le froid va arriver par le Nord-Est et s'installer pour plusieurs jours, Météo France prévoit une situation inédite depuis cinq ans. "Les températures minimales devraient s’échelonner entre -5 et -10°C, voire bien moins localement sur les sols enneigés et dans le Nord-Est, explique le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France. De nombreuses régions, à l’exception des littoraux atlantiques et méditerranéens, connaîtront des journées sans dégel dès le mardi 17. Le vent de nord-est accentuera encore la sensation de froid. Cet épisode très hivernal devrait se poursuivre au moins jusqu’en fin de semaine. La dernière vague de froid significative sur l'hexagone s'était produite en 2012 lors de la première quinzaine de février."